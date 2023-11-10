العالم اليوم - الدولار يتجه لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في 3 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - يتجه الدولار لتحقيق أفضل أسبوع مقابل الين في ثلاثة أشهر، الجمعة، بعد أن حطم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ومجموعة من مسؤولي البنك المركزي الأميركي توقعات الأسواق بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

وبالنسبة للعملات المشفرة، استقرت بتكوين وإيثر بالقرب من أعلى مستوياتهما خلال عدة أشهر مع تجدد التكهنات حول الموافقة الوشيكة على صندوق لتداول بتكوين في البورصة مما يبث حياة جديدة في الأصول الرقمية

وقال عدد كبير من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي من بينهم باول، الخميس، إنهم ما زالوا غير متأكدين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة ضد التضخم، وهي تعليقات رأتها الأسواق متشددة وأدت إلى ارتفاع العملة الأميركية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام عند 151.355 ين اليوم الجمعة ولامس أعلى مستوياته في أسبوع مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وقالت تينا تينج محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "كان خطاب باول متشددا للغاية وأثر ذلك حقا على المعنويات".

جاءت تصريحات مسؤولي المركزي الأميركي بعد أسبوع من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتعزيز التوقعات بأنها قد بلغت ذروتها مما تسبب في تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة في أعقاب ذلك.

ومع ذلك، استعاد الدولار مكانته هذا الأسبوع وفي طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 بالمئة مقابل الين، وهو أفضل أداء له منذ أغسطس.

فيما يتجه الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو تكبد خسائر أسبوعية 2.3 بالمئة و1.75 بالمئة على الترتيب مقابل الدولار، في أكبر انخفاض لهما منذ أشهر.

وبلغ الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.63615 مقابل العملة الأميركية بعد تراجعه لأدنى مستوى في أسبوع عند 0.6352 دولار في وقت سابق من الجلسة.

في حين سجل النيوزيلندي 0.5895 دولار في أحدث التعاملات بعد أن وصل أيضا إلى أدنى مستوى له في أسبوع عند 0.5886 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أما اليورو، فاستقر عند 1.06665 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2227 دولار. وكلاهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 0.6 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.

في غضون ذلك، استقرت بتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم قرب أعلى مستوياتها في 18 شهرا وتم شراؤها في أحدث التعاملات بمبلغ 36653 دولارا بعد أن بلغت ذروتها عند 37978 دولارا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022.

أما إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة فقفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل إلى 2136.50 دولار.

وارتفعت أسعار الأصول الرقمية وسط تكهنات بشأن موافقة وشيكة على صندوق لتداول فوري لبتكوين في البورصة تابع لشركة بلاك روك.