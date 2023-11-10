العالم اليوم - اقتصاد بريطانيا يستقر بنمو صفري في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد بريطانيا يستقر بنمو صفري في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - استقر اقتصاد بريطانيا في الربع الثالث، مما يقلص مخاطر الركود في عام 2023، لكنه يشير إلى المملكة المتحدة تواجه فترة طويلة من تباطؤ النمو.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير عن الربع الثاني، حسب وكالة بلومبرغ، إذ سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموا صفريا على أساس فصلي.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا تراجعًا بنسبة 0.1 بالمئة.

وكان اقتصاد بريطانيا قد حقق نموا في شهر سبتمبر وحده بواقع بنسبة 0.2 بالمئة.

وكان "بنك إنجلترا" قد توقع حدوث ربع الركود، متوقعًا ألا يسجل الاقتصاد أي نمو على الإطلاق العام المقبل.

وتراجع الإنفاق الاستهلاكي واستثمار رجال الأعمال والإنفاق الحكومي في الربع الثالث، مما ترك الاقتصاد مدعوما بأداء تجاري أفضل.