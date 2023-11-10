بلينكن يؤكد "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورحب بلينكن خلال زيارة إلى نيودلهي، بموافقة إسرائيل على الإلتزام بهدن يومية في حربها مع حركة "حماس" في القطاع، للسماح بخروج السكان من شماله.

وقال: "أعتبر أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن من الواضح جدا أن هناك حاجة لبذل المزيد على صعيد حماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية إليهم".

ووأضاف: "لقد قُتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين. نريد منع إلحاق الضرر بالعديد ممن عانوا في الأسابيع الماضية، وزيادة المساعدات التي تصل لهم إلى أقصى حد".

وأشار بلينكن إلى أن الهدن التي وافقت عليها إسرائيل لمدة 4 ساعات، بالإضافة إلى ممرين إنسانيين، ستسمح للناس بالابتعاد عن القتال، وأضاف أن "هذه الخطوات ستنقذ الأرواح وستمكن وصول المزيد من المساعدات إلى الفلسطينيين المحتاجين".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة، عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.

ونفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن يكون تم التوصل إلى اتفاق هدنة مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ردا على إعلان البيت الأبيض حول هدنة الـ4 ساعات اليومية أن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف القطاع، وتستمر الفصائل الفلسطينية في استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.