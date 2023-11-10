نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: أوكرانيا غير مؤهلة لبحث عضويتها في الاتحاد الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن أوكرانيا غير مؤهلة من جميع النواحي لبدء المفاوضات حول عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تصريحات أوربان لإذاعة Kossuth، حيث تابع: "إن أوكرانيا ليست مستعدة من جميع النواحي للحديث عن طموحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. ولا يمكن بدء المفاوضات، وهذا موقف هنغاري واضح".

وأضاف أن أوكرانيا "بعيدة عن عضوية الاتحاد الأوروبي مثل (بعد ماكو عن القدس)"، في إشارة إلى المثل الهنغاري الذي يحكي عن إحدى الصليبيين "ماكو" وكان متوجها للأراضي المقدسة، واستيقظ ذات يوم على متن سفينة فظن أنه موجود بالفعل في القدس، بينما كانت سفينته بالقرب من سواحل ما يعرف اليوم بكرواتيا.