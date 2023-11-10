العالم اليوم - قتلى بقصف مجمع الشفاء في غزة.. و20 مستشفى خارج الخدمة

انتم الان تتابعون خبر قتلى بقصف مجمع الشفاء في غزة.. و20 مستشفى خارج الخدمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن مستشفى الشفاء في قطاع غزة "يتعرض للقصف"، مضيفة أن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة.

وقالت المتحدثة مارغريت هاريس لدى سؤالها عما قالته وزارة الصحة في غزة عن تنفيذ إسرائيل لضربة جوية على ساحة المستشفى "ليس لدي التفاصيل عن مستشفى الشفاء لكننا نعلم بالفعل أنه يتعرض للقصف".

ولدى طلب مزيد من التفاصيل منها، قالت نقلا عن زملاء يعملون هناك إن الموقع يشهد "عنفا مكثفا".

وأعلنت حكومة حماس أن القصف أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى في اليوم الخامس والثلاثين للحرب مع غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية لـ"دوت الخليج": "قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي لساحة المستشفى فجر الجمعة".

وأضاف أبو سلمية: "القصف الإسرائيلي متواصل في محيط المستشفى. كذلك تم قصف مستشفيات العودة والرنتيسي والإندونيسي".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يريد خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة، وبالفعل فقد تحقق في بعض المنشآت الطبية".

ويضيق الجيش الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، والذي تقول إسرائيل إنه يخفي مركز قيادة لمقاتلي حماس.

ولم تحدد إسرائيل خططها المحتملة للمستشفى، لكنها قالت إن أولويتها القصوى هي تفكيك البنية التحتية لقيادة حماس.

وأي محاولة إسرائيلية للسيطرة على مستشفى الشفاء، ستهدد بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وقد تثير تنديدا دوليا.