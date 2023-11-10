العالم اليوم - مقتل جندي إسرائيلي داخل غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 37

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، وفاة جندي كان قد أصيب بجروح خطيرة خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وأكد الجيش وفاة الرقيب أول يهوناتان يتسحاق سيمو (21 عاما)، من كتيبة المظليين 202، بعد أن أصيب الأربعاء. وبمقتله، يرتفع عدد الجنود الذين قتلوا في العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 37 جنديا.

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