العالم اليوم - الأسد يشارك بالقمة العربية الطارئة في الرياض

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - أعلنت الرئاسة السورية مشاركة الرئيس بشار الأسد في أعمال القمة العربية الطارئة المقررة، السبت، في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

ويعول على القمة العربية الطارئة التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض في التوصل إلى رأي عربي موحد إزاء الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة حماس، والدفع نحو إدخال المزيد من المساعدات ووقف التصعيد في قطاع غزة، الذي يعاني من قصف جوي متواصل من الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تلقيها طلبا رسميا من كل فلسطين والمملكة العربية السعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة برئاسة المملكة العربية السعودية، التي ترأس الدورة الحالية في الرياض.