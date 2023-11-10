العالم اليوم - هجوم سيبراني على بنك صيني يعطل سوق سندات خزانة أميركا

انتم الان تتابعون خبر هجوم سيبراني على بنك صيني يعطل سوق سندات خزانة أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - تعرضت شركة خدمات مالية تابعة للبنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في الصين، لهجوم سيبراني ببرنامج الفدية، أدى لعطل في بعض أنظمتها.

وقالت الشركة، ومقرها نيويورك، إنها تحقق في الأمر وأبلغت سلطات إنفاذ القانون بالمشكلة.

وتتعامل شركة البنك الصناعي والتجاري الصيني للخدمات المالية، مع الصفقات والخدمات الأخرى للمؤسسات المالية، لذلك أدى الهجوم لتعطيل التداول في سوق سندات الخزانة الأميركية.

قال بيان على موقع الشركة على الإنترنت، أن هجوم برامج الفدية هذا الأسبوع عطل بعض أنظمتها، لكنه قام بفصل أجزاء من الأنظمة المتضررة للحد من تأثير الهجوم.

وأضافت أنه تمت تصفية جميع معاملات سندات الخزانة التي تم تنفيذها الأربعاء، وتمت تسوية عمليات تمويل إعادة الشراء الخميس.

وقالت إن الخدمات المصرفية والبريد الإلكتروني والأنظمة الأخرى الخاصة بالبنك الصناعي والتجاري الصيني لم تتأثر.

يذكر أن تقارير صحفية، ذكرت أن الهجوم نفذته جماعة "لوك بت"، وهي عصابة برامج فدية ناطقة بالروسية، ولا تستهدف دول الاتحاد السوفييتي السابق.