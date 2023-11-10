العالم اليوم - الباكستانيون يواجهون أزمة في السفر بسبب نقص "جوازات السفر"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 01:22 مساءً - يضطر المسافرون الباكستانيون إلى إلغاء أو تأخير خططهم للسفر بعد أن تسببت أزمات الاقتصاد ونقص العملة الصعبة في حدوث مشكلات في طباعة جوازات السفر.

وذكر مسؤول في الإدارة العامة للهجرة والجوازات الباكستانية، في تقرير لوكالة بلومبرغ، أن هناك نقص في الورق الخاص بجوازات السفر الذي يتم استيراده من فرنسا.

وأشار إلى أن استيراد ورق جوازات السفر عاد إلى طبيعته، لكن بعض المتقدمين للحصول على الجوازات ربما يواجهون بعض التأخير في ظل الطلبات الكبيرة المتراكمة.

يعد نقص الورق أحد الاضطرابات العديدة التي حدثت في باكستان خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أدى نقص الدولار إلى صعوبة دفع ثمن الواردات. كما أن العديد من الشركات الأجنبية لم تتمكن من إرسال أرباحها خارج باكستان، رغم أن الوضع تحسن نسبيا منذ وقت سابق هذا العام.

وفي إشارة إلى أزمة نقص الورق، أوصت إدارة الجوازات أواخر الشهر الماضي، المتقدمين للحصول على الجوازات بطلب كتيبات جواز السفر بصفحات أقل.

وجاء في الإشعار المنشور على موقعها الإلكتروني أنه "تم تعليق إصدار جوازات السفر المكونة من 100 صفحة مؤقتا لبعض الأسباب التي لا يمكن تجنبها".