نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة كندا في مصر تعلن إجلاء 32 مواطنيها من غزة إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة كندا بالقاهرة أن فريقها المتواجد في رفح قام بمساعدة 32 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأسرهم، من مغادرة غزة، أمس الخميس.

وأضافت السفارة، في بيان، اليوم الجمعة، أن مجموعة أخرى من الدبلوماسيين رافقت هؤلاء الكنديين للقاهرة.

وأوضحت إنه لدى وصولهم إلى القاهرة قامت السفارة بتوفير الإقامة والوجبات والاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى تيسير إجراءات سفرهم والمغادرة.

وأعلنت مصر، اليوم، وصول دفعة جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية إلى معبر رفح قادمين من غزة وفى انتظار انتهاء إجراءات الخروج من المعبر على الجانب المصري تمهيدا لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وصرح محمد سليم سلام المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء عن وصول دفعة جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح وعددهم 595 من عدة دول أجنبية وغالبيتهم من روسيا وأوكرانيا ومن المصريين من أصل فلسطيني.

ولفت إلى تمكن 3828 أجنبيا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من الخروج حتى الآن، وبذلك يكون قد تمكن من الخروج من غزة أكثر من نصف عدد الأجانب المتواجدين فى غزة قبل بدء الحرب على غزة البالغ عددهم نحو 7500.