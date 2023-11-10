العالم اليوم - إيران: لا مفر من توسيع نطاق الحرب

انتم الان تتابعون خبر إيران: لا مفر من توسيع نطاق الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس "لا مفر منه"، وسط مخاوف بهذا الصدد في المنطقة وخارجها.

وقال أمير عبد اللهيان لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مساء الخميس: "نظرا لتزايد حدة الحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه"، وفق ما ورد على موقع وزارة الخارجية، الجمعة.

وكانت طهران أشادت بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، ووصفته بأنه "ناجح"، لكنها نفت أي تورط لها فيه.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده ترى أن "من واجبها دعم فصائل المقاومة"، لكنه شدد على أنها تتصرف بشكل مستقل.

وسينضم رئيسي إلى القادة العرب في الرياض، السبت، لحضور قمتين يتوقع أن تؤكدا المطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة قبل أن يمتد العنف إلى دول أخرى.

وكانت واشنطن وإسرائيل حذرتا إيران أكثر من مرة، من الانخراط هي أو أحد أذرعها في المنطقة، في الحرب.

وعلى الحدود بين لبنان وإسرائيل، يستمر تبادل إطلاق القذائف والصواريخ بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، بشكل شبه يومي.