العالم اليوم - 451 مليون دولار عائدات "إنفستكورب كابيتال" من طرح ثلث أسهمها

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت شركة إنفستكورب كابيتال تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم العادية بقيمة اسمية تبلغ 0.50 دولار للسهم الواحد فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تم تحديد سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام عند 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، وهو ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح للاكتتاب العام، ما يشير إلى توزيع الأرباح بنسبة 8.4 بالمئة عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2024.

وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.66 مليار درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار) مع قيمة سوقية ضمنية للشركة تبلغ حوالي 5.04 مليار درهم (أي ما يعادل حوالي 1.37 مليار دولار).

من المتوقع بدء قبول الإدراج على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.

وأكدت إنفستكورب كابيتال في بيان، أنه سيتم تخصيص حجم الطرح بالكامل والتي تم الإعلان عنها سابقًا وعددها 720 مليون سهم وتتضمن 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة و398.5 مليون من أسهم البيع، والتي شكلت معًا أسهم الطرح، أي ما يعادل 32.85 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 1.656 مليون درهم (أي ما يعادل 451 مليون دولار).

سوف يستلم المستثمرون المحترفون المشاركون في الطرح الخاص بالشريحة الأولى في دولة الإمارات رسالة نصية تؤكد تخصيص كل منهم في تاريخ 14 نوفمبر 2023. كما تبدأ عملية رد مبالغ الاكتتاب الفائضة مع الأرباح المترتبة عليها الخاصة بالشريحة الأولى في تاريخ 14 نوفمبر 2023.