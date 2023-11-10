العالم اليوم - بعد حرب غزة.. هيلاري كلينتون تحدد "شرط" الوصول لاتفاق سلام

انتم الان تتابعون خبر بعد حرب غزة.. هيلاري كلينتون تحدد "شرط" الوصول لاتفاق سلام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الخميس، إن الإسرائيليين والفلسطينيين في الحاجة إلى قيادة جديدة.

وذكرت كلينتون، في حوار مع "بلومبرغ": الإسرائيليون والفلسطينيون في الحاجة إلى قيادة جديدة من أجل الحصول على فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام بمجرد انتهاء الحرب الحالية في قطاع غزة.

أتحدث عن اتفاق السلام، وخاصة حل الدولتين.

عليك تهيئة البيئة التي توجد فيها فرصة لإحياء عملية السلام.

حماس ليست مهتمة بحل الدولتين.. إنهم مكرسون لتدمير إسرائيل. حماس ليست شريكا في أي نوع من السلام أو حل الدولتين، لكن السلطة الفلسطينية قد تعود مرة أخرى لإدارة قطاع غزة.

أعتقد أنه سيتعين على الشعب الإسرائيلي أن يقرر بشأن قيادته.

أعتقد أنه ستكون هناك تحقيقات حول ما أدى إلى وما حدث في السابع من أكتوبر.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بعد حرب غزة.. هيلاري كلينتون تحدد "شرط" الوصول لاتفاق سلام .. في رعاية الله وحفظة