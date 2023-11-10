نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة فرنسا بالقاهرة تستقبل دفعة جديدة من مواطنيها تم إجلاؤهم من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل موظفو السفارة والقنصلية العامة لفرنسا في القاهرة مجموعة جديدة من المواطنين الفرنسيين وأسرهم وموظفي المعهد الفرنسي الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة، في بيان لها، أن رعاية المواطنين الذين يتم إجلاؤهم تشمل استقبالهم في رفح ثم في القاهرة وتسكينهم، وتقديم المساعدة الطبية، وتوفير الإجراءات الإدارية والقنصلية، بالإضافة إلى تنظيم الرحلات الجوية لعودتهم إلى فرنسا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت مؤخرا أن مجموعتين من الرعايا الفرنسيين مؤلفتين من موظفين وأسرهم تمكنوا من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث تتولى رعايتهم سفارة فرنسا والقنصلية العامة في القاهرة وموظفو مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

وكانت مصر أعلنت عن السماح بدخول دفعة جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية، اليوم، إلى معبر رفح قادمين من غزة وفى انتظار انتهاء إجراءات الخروج من المعبر على الجانب المصري تمهيدا لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وصرح محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، عن وصول دفعة جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح وعددهم 595 من عدة دول أجنبية وغالبيتهم من روسيا وأوكرانيا ومن المصريين من أصل فلسطيني.

ولفت إلى تمكن 3828 أجنبيا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من الخروج حتى الآن، وبذلك يكون قد تمكن من الخروج من غزة أكثر من نصف عدد الأجانب المتواجدين فى غزة قبل بدء الحرب على غزة البالغ عددهم نحو 7500.