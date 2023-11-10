نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين تعلن إرسال مساعدات إنسانية مصرية لقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين أنه انطلاقا من دورها الإنسانى تجاه الشعب الفلسطينى وما يحدث في قطاع غزة، قامت بتوفير سلسلة الإمدادات والمساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العامة، مثل وكالة التعاون والتنسيق التركية، ومركز يونس أمره للثقافة التركية، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركى، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.

وأكدت بيان الجمعية، أنه من أجل تأمين هذه المساعدات، قامت الجمعية بالتنسيق كوسيط مع المنظمات غير الحكومية المعنية، الهلال الأحمر المصرى وجمعية تحيا مصر، والمتبرعين لتوصيل تبرعاتهم إلى الهلال الأحمر الفلسطينى بطرق أكثر فاعلية واقتصادية، ومنها شراء المنتجات والمساعدات من الموردين المصريين مباشرة، بدلا من دفع تكاليف النقل والشحن عن طريق جلبها من الخارج، لافتة إلى أنه بهذه الطريقة هناك دعمًا بشكل غير مباشر لاقتصاد البلاد من خلال توريد المنتجات من الشركات المصرية.

وأوضح البيان، أن جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين وبالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية فإنها تخطط للقيام بتدريب الكوادر الفنية، وكذلك دعم إجراء الدراسات حول الصحة وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد، وتقديم المساهمات لضمان التنسيق مع المؤسسات، الأمر الذي سيشكل مساهمة كبيرة في اقتصاد البلاد والمستثمرين.