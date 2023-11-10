عاجل - "إحراج بايدن".. شيكاغو تستقبل رئيس أمريكا بمظاهرات ضخمة تندد بجرائم الاحتلال (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - "إحراج بايدن".. شيكاغو تستقبل رئيس أمريكا بمظاهرات ضخمة تندد بجرائم الاحتلال (فيديو)

"إحراج بايدن".. شيكاغو تستقبل بايدن بمظاهرات ضخمة تندد بجرائم الاحتلال (فيديو).. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة شيكاغو للحديث عن ملف الوظائف الأميركية، الخميس، لكنه وجد نفسه محاطا بأكثر من ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين.

شيكاغو تستقبل بايدن بمظاهرات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن عددا كبيرا من المتظاهرين كانوا يحملون لافتات كتب عليها "جو الإبادة الجماعية"، و"نقف مع فلسطين"، كما طالبوه بالضغط من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وكان البعض الآخر يصرخ بالقول: "سنتذكر هذا يا جو بايدن، لن تحصل على أصوات في نوفمبر المقبل".

وقبل ذلك بساعات، وفي معقل آخر للديمقراطيين، تجمع أكثر من 100 متظاهر خارج فندق فخم بوسط مدينة بوسطن لمطالبة نائبة الرئيس كامالا هاريس بأن تفعل الشيء نفسه، وفق تقارير صحفية.

وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض موافقة إسرائيل على هدن إنسانية مؤقتة في غزة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن "الوقفات اليومية" ستمنح غزة مجالا للتنفس، بهدف جلب المساعدات الإنسانية وتنقل المدنيين وتجنب المزيد من الخسائر البشرية.

لكن هذا الإعلان لا يبدو كافيا ومقنعا للمتظاهرين، الذين يرون أن "وقف إطلاق النار الكامل هو أفضل وسيلة لتحقيق السلام في المنطقة"، وفق ما عاينته "بوليتيكو".

وأشارت إلى أن بايدن لم يتطرق إلى الصراع والحرب المتواصلة خلال تواجده في شيكاغو.