نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الثقافي الأمريكي يطلق أسبوع ريادة الأعمال العالمي التاسع في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المركز الثقافي الأمريكي بالقاهرة عن إطلاق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال العالمي في مصر، والذي يقام للسنة التاسعة على التوالي، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويستمر في الفترة من 13 حتى 19 نوفمبر المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة، فستقام الفعاليات، هذا العام، برعاية المركز الثقافي الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية، وبالشراكة مع مركز الجامعة الأمريكية لريادة الأعمال والابتكار.

وبحسب بيان السفارة، فقد أعلن المركز الثقافي الأمريكي أن باب التسجيل ما زال مفتوحا مشيرا إلى أن كل الفعاليات المقدمة خلال الأسبوع ستكون مجانية بالكامل.

وسيتضمن البرنامج ورش عمل وندوات وحلقات مناقشة شخصية وعبر الإنترنت تقام في القاهرة والمنصورة والإسكندرية؛ وسوف تسلط الضوء على عدة موضوعات مختارة، منها بيئة ريادة الأعمال في الولايات المتحدة ومصر، تمكين الشباب وفرص الاستثمار وريادة الأعمال للنساء.

وفي اليوم الأخير، سيتنافس المشاركون في "هاكاثون" لعرض أفكارهم حول الحلول المستدامة والمبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية في مجال ريادة الأعمال، وسيتم تتويج الفائزين.