نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباه بتسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وإطلاق صافرات الإنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأنباء عن تسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وسط دوي صفارات الإنذار، ومطالبة سكان منطقة الحدود مع لبنان بالتزام الملاجئ.

وشنت مقاتلات إسرائيلية غارات على بلدة ‎حولا كما استهدفت أطراف ‎بلدات طيرحرفا و‎الجبين و‎يارين ‎وشحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ودخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ35 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.