نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن بإيطاليا تجتمع استعدادا للعمل الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في إيطاليا مؤتمرا لدراسة عمل الحملة في الفترة المقبلة، عبر برنامج زوم وذلك للوصول لأفضل برنامج عمل لحشد أبناء الجالية المصرية في إيطاليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الاجتماع كل من سناء مغازي منسق حملة مواطن لدعم مصر إيطاليا ووفاء العسيري ورباب علي نبوية حراز ومحمد بكر اشرف الزيات وإبراهيم يونس وخالد حجاج وعلي حرحش وياسر غريب ونبيل العكشه وأكرم هاشم روما والدكتور عيسي إسكندر روما قيادات حملة مواطن إيطاليا.

وقالت سناء المغازي، إن أعضاء الحملة أظهروا استعدادا كبيرا للعمل على الأرض وحشد المواطنين المصريين في كل الأراضي الإيطالية للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المغازي، أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والتي هي الجالية الأكبر في أوروبا يدركون خطورة المرحلة ويؤمنون إيمانا راسخا بأهمية إعادة انتخاب السيد الرئيس لدورة جديدة ليظل يرأس القيادة السياسية والتنفيذية في مصر لاستكمال المسيرة الرائعة التي بدأها وحقق فيها نجاحات كبيرة وللخروج بالمنطقة مما هي فيه من تحديات وأخطار كبيرة.