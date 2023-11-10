نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال: 3 طائرات دون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة تسلل 3 طائرات (مسيّرة) للأراضي المحتلة من لبنان.

واعترضت منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران بمنطقة شمالية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قبل قليل، تسللت 3 طائرات (مسيّرة) إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان. اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران في منطقة في الشمال. لقد انتهى الحدث، والحادث قيد المراجعة".