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جيش الاحتلال: 3 طائرات دون طيار تخترق الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة تسلل 3 طائرات (مسيّرة) للأراضي المحتلة من لبنان.

 واعترضت منظومة الدفاع الجوي للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران بمنطقة شمالية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قبل قليل، تسللت 3 طائرات (مسيّرة) إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان. اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي إحداهما وسقط الاثنان الآخران في منطقة في الشمال. لقد انتهى الحدث، والحادث قيد المراجعة".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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