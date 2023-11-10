"حزب الله" يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمعات للجنود جنوبي لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف موقع ‌‏راميم الإسرائيلي وتجمعات للجنود الإسرائيليين في عدد من المواقع جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة له:

-« دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:25 من بعد ظهر يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 ‌‏مجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة». ‏

-« دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:55 من بعد ظهر يوم الجمعة 10نوفمبر 2023 موقع ‌‏راميم ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة». ‏

- «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 1 0نوفمبر 2023 ‏تجمعين ‏لقوات الاحتلال، الأول بين حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة».‏

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره (الحزب) جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.

وأفادت مراسلتنا في وقت سابق بأنباء عن تسلل مسيرة عبر الحدود الشمالية لإسرائيل وسط دوي صفارات الإنذار، ومطالبة سكان منطقة الحدود مع لبنان بالتزام الملاجئ.

في حين شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على بلدة ‎حولا كما استهدفت أطراف ‎بلدات طيرحرفا و‎الجبين و‎يارين ‎وشحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ35 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.