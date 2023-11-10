العالم اليوم - معدل التضخم في الدنمارك يتراجع لأدنى مستوى منذ مايو 2020

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - أفادت بيانات أولية لمكتب الإحصاء في الدنمارك، الجمعة، بأن تضخم أسعار المستهلك وصل في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2020، حيث انخفضت أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي بشكل رئيس.

وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 0.9 بالمئة في سبتمبر الماضي وهذا أدنى معدل تضخم يتم تسجيله منذ مايو 2020، عندما كان مستقرا.

وأضاف مكتب الإحصاء أن انخفاض معدل التضخم في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه، جاء بصورة رئيسة بسبب تغير أسعار الوقود والكهرباء والأثاث المنزلي.

وانخفضت أسعار السلع بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي، فيما زادت أسعار الخدمات 4.9 بالمئة، بسبب زيادة أسعار إيجار المنازل ومنازل العطلات. بينما تراجع التضخم الأساس، الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الطازجة، بنسبة 3.3 بالمئة، مقابل 3.7 بالمئة في الشهر السابق.