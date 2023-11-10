العالم اليوم - نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة بعد الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 05:20 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن الجيش سيسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل "لا تثق في قوات دولية".

وأضاف في اجتماع برؤساء بلديات غلاف غزة، أن الجيش الإسرائيلي "لن يسلم قطاع غزة لقوى خارجية".

وقال نتنياهو موجها حديثه لرؤسات بلديات غلاف غزة: "هناك تصميم كبير هنا من جانبكم ومن جانب الحكومة على استعادة ما هو أكثر مما كان هناك".

وتابع: "أولا استعادة الأمن، والتأكد من أن لا وجود لحماس وأنها لن تعود، لكن أيضا للتأكد من أنه ستكون هناك حياة قوية بعد ذلك".