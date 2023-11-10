العالم اليوم - راتكليف يقترب من شراء حصة أقلية في مانشستر يونايتد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 06:24 مساءً - يتجه الملياردير البريطاني جيم راتكليف، نحو اتمام عملية شراء حصة أقلية في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب ذكرت تقارير صحافية الجمعة.

ومن المتوقع أن تدفع شركة إينيوس التي يملكها راتكليف 1.5 مليار دولار أميركي مقابل حصة توازي حوالي 25 بالمئة من النادي العريق، إضافة إلى توليه جزءا هامًا من إدارة عمليات كرة القدم في النادي.

ورغم عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام الصفقة، إلا أنّ شبكة بي بي سي قالت إن ذلك قد يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وكانت عائلة غلايزر التي تملك غالبية أسهم النادي قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنّها تبحث عن "بدلاء استراتيجيين" لمساعدة النادي على التطوّر، ومن ضمنها إمكانية بيع النادي.

وقدّم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني وراتكليف عرضين بحدود 5 مليارات دولار، غير أنّ ذلك جاء دون سقف توقعات عائلة غلايزر.

يتوقع نادي مانشستر يونايتد ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.

وكشف يونايتد، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي، عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من العام السابق.

وقال النادي الإنجليزي، إنه يتوقع أن تصل إيراداته إلى مستوى قياسي يتراوح بين 650 و680 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2024، مقارنة بمبلغ 648.4 مليون جنيه إسترليني في العام المالي 2023.

ويتوقع النادي الذي فاز بالدوري الإنجليزي 20 مرة، أن تتراوح الأرباح الأساسية المعدلة بين 140 مليون جنيه إسترليني و165 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024، مقارنة بمبلغ 155 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023.