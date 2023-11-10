نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات جنوبي لبنان و"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة قصف بلدات عدة في جنوب لبنان بالمدفعية والطيران الحربي، فيما استهدف "حزب الله" اللبناني مواقع إسرائيلية وتجمعات للجنود.

وبحدود الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، أفادت مراسلتنا بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارتين على منزلين في عيتا الشعب (القطاع الأوسط جنوبي لبنان)، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي على منطقة القلع على الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، وعلى منطقة الكروم وخلة علي منصور على أطراف بلدة محيبيب، وعلى أطراف طير حرفا، وعلى طريق بلدتي مركبا حولا، وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب.

هذا وسقطت قذيفة إسرائيلية داخل الأحياء السكنيه في بلدة ميس الجبل اللبنانية الجنوبية (الحي الغربي منطقة القندولي).

وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف فوسفورية على أطراف بلدة مركبا بالقرب من نقطة للجيش اللبناني.

وقصف الجيش الإسرائيلي بلدات رامية والبستان ومروحين في القطاع الغربي جنوبي لبنان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بين بلدتي ميس الجبل وحولا.

في حين أعربت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان عن " إدانتها واستنكارها لاستهداف مستشفى ميس الجبل في جنوب لبنان ما أدى إلى جرح أحد العاملين الصحيين وتضرر قسم الطوارئ، في تحدٍ صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية كافة"، مؤكدة أن "استهداف المرافق الصحية والعاملين فيها يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي، ويعرض حياة الأبرياء والمرضى للخطر".

وحملت "السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا العمل غير المبرر والذي كان سيؤدي إلى نتائج كارثية لو ان القذيفة المدفعية التي استهدفت المستشفى انفجرت".

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجباتها في ضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية، مطالبة "بإجراء تحقيق شامل وعادل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".