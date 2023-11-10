عاجل - زلزال ضخم يضرب غرب إيران

أحمد جودة - القاهرة - زلزال ضخم يضرب غرب إيران

زلزال ضخم يضرب غرب إيران.. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا عنيفا وصلت قوته إلي 5.2 درجة ضرب منطقة عبادان، غربي إيران، بالقرب من الحدود مع العراق، وذكرت الهيئة الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

زلزال بقوة 4.9 يضرب سوريا

وكان قد وقع زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، أمس الخميس، في مناطق شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا.

ونقلت الوكالة عن المركز الوطني للزلازل، قوله إن محطات الرصد التابعة له سجلت الهزة فى الساعة 5:32 بالتوقيت المحلي صباح اليوم، فى لواء إسكندرون على مسافة 77 كيلومترًا شمال غربي مدينة إدلب.