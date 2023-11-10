العالم اليوم - الصليب الأحمر: النظام الصحي في غزة بلغ نقطة اللاعودة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 07:26 مساءً - حذر الصليب الأحمر، الجمعة، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته "وصل إلى نقطة اللاعودة".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".

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