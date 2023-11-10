العالم اليوم - غزة.. المستشفى الإندونيسي "خارج الخدمة" بعد انقطاع الإمدادات

انتم الان تتابعون خبر غزة.. المستشفى الإندونيسي "خارج الخدمة" بعد انقطاع الإمدادات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 07:26 مساءً - أفادت مصادر "دوت الخليج"، الجمعة، أن المستشفى الإندونيسي في غزة خرج من الخدمة بشكل كامل نتيجة انقطاع إمدادات الطاقة.

وبذلك، ينضم المستشفى إلى نحو 20 مؤسسة صحية أخرى في غزة باتت خارج الخدمة، بسبب نقص الإمدادات وحصار القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أكثر من شهر.

والجمعة قالت وزارة الخارجية الإندونيسية إن انفجارات وقعت قرب المستشفى الإندونيسي خلال ليل الخميس، مما ألحق أضرارا بأجزاء من المستشفى الواقع في الطرف الشمالي من قطاع غزة.

وقالت في بيان: "إندونيسيا تدين مرة أخرى الهجمات الوحشية على المدنيين والأهداف المدنية، خاصة المنشآت الإنسانية في غزة".

والجمعة حذر الصليب الأحمر من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته، وصل إلى نقطة اللاعودة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".