رئيس نيجيريا ينوّه بما توليه المملكة من اهتمام وعناية بالقارة الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - نوّه رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بولا أحمد تينيبو بما توليه المملكة العربية السعودية من اهتمام وعناية بالقارة الأفريقية، آخذةً بالاعتبار الارتباط بأواصر الدين والتاريخ، التي أسهمت في تعزيز قوّة العلاقات بين القرن الأفريقي والجزيرة العربية.

وأكد في كلمته خلال أعمال القمة السعودية الأفريقية التزام بلاده باستقطاب الأعمال التجارية والاستثمارات من خلال توقيع السياسات وتأمين الحقوق وتعزيز التعاقدات، مشيرًا إلى أهمية تعزيز ذلك مع المملكة بوصفها شريكًا إستراتيجيًّا للنمو في المنطقة.

وقال إن بلاده بدأت حراكًا مباشرًا أسهم في تسهيل الأمور للمستثمرين من داخل القارة الأفريقية، حيث تمت إزالة المعوقات مع التركيز على القطاعات الفعلية في الاقتصاد، عوضًا عن القطاعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن نيجيريا عملت على مجابهة إزاحة الحكوميات الدستورية في المنطقة، إلى جانب رفضها دخول المليشيات للمنطقة التي تشكّل خطرًا محدقًا بالبلاد، وذلك لضمان استمرار مسيرة الرخاء والسلام في البلاد والقارة بشكل عام.

كما أعرب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية عن قلقه إزاء الأوضاع في فلسطين، مشيدًا بالتزام المملكة العربية السعودية لحماية الحقوق الشرعية للفلسطينيين، ومؤكدًا دعم بلاده للحل السلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة ومواثيقها.