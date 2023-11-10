رئيس زامبيا يؤكد أهمية الشراكة مع المملكة لتنمية إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بتنمية وتمكين اقتصاد القارة الأفريقية لتحسين حياة شعوبها.

وقال في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة السعودية الأفريقية في الرياض اليوم إن بلاده تواصل بحثها عن العلاقات التي تسمح بالاستفادة من الثروات بشكل فردي أو جماعي لتحقيق الرفاهية للعالم أجمع.

وأضاف: «لدى إفريقيا إمكانيات لإمدادات الطاقة العالمية المستقبلية والطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر»، منوهًا بالعمل الرائع في تطوير المدن الخضراء في المملكة، ومشيرًا إلى استمرار العلاقات التي تعود بالنفع على البلدان الأفريقية.

ونوّه بما تملكه إفريقيا من مقومات حيوية، ومن ضمنها المياه التي تساعد على زراعة وتنمية الطعام، والمساهمة في سلة الغذاء العالمية، إلى جانب الكثير من مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وغيرها من الإمكانيات الهيدروكربونية.

وقدم رئيس زامبيا شكره للمملكة العربية السعودية على جهودها في تحقيق السلام في المنطقة وخارجها، متطلعًا لتطوير العلاقات لآفاق أكبر وأعمق لتحقيق المصالح المشتركة.