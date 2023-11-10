العالم اليوم - إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة

انتم الان تتابعون خبر إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الجمعة، إصابة 5 من جنوده شمالا قرب الحدود مع لبنان، من بينهم 4 وصف إصاباتهم بالخطيرة.

وقال الجيش إن "3 جنود أصيبوا بجروح خطيرة من جراء صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على موقع للجيش قرب من بلدة المنارة، في وقت سابق من الجمعة".

وأضاف: "أصيب جندي رابع بجروح خطيرة، وخامس بجروح متوسطة، في هجوم بطائرة من دون طيار ضد جنود على الحدود الشمالية (مع لبنان) بعد الظهر".

وأوضح أن الجنود الخمسة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق من الجمعة، استهداف تجمعات إسرائيلية و"إصابتها بشكل مباشر"، عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.