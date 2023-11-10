العالم اليوم - إسرائيل تتهم فصائل مسلحة في غزة بقصف مستشفى الشفاء

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتهم فصائل مسلحة في غزة بقصف مستشفى الشفاء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - اعتبر الجيش الإسرائيلي أن "قذيفة أطلقتها فصائل مسلحة في غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء"، في وقت سابق من الجمعة.

وقال الجيش في بيان، إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء".

وتابع أن "القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.

وكانت مصادر فلسطينية ومنظمة الصحة العالمية، قالت إن مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، ومستشفى آخر به أطفال متصلون بأجهزة إعاشة تعرضا للقصف، الجمعة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن 20 مستشفى في غزة خرجت تماما الآن عن الخدمة.