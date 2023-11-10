العالم اليوم - منصات النفط الأميركية تنخفض لأدنى مستوى منذ يناير 2022

انتم الان تتابعون خبر منصات النفط الأميركية تنخفض لأدنى مستوى منذ يناير 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، الجمعة، إن شركات الطاقة الأميركية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى منذ يناير 2022.

وانخفض إجمالي عدد منصات النفط والغاز الطبيعي، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار اثنين إلى 616 في الأسبوع المنتهي في 10 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022.

وقالت بيكر هيوز إن هذا يجعل إجمالي عدد منصات الحفر منخفضًا بمقدار 163، أو 21 بالمئة، بالمقارنة مع العام الماضي.

وانخفض عدد الحفارات النشطة منذ ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وبسبب قيام العديد من الشركات بإعادة الأرباح إلى المستثمرين وسداد الديون بدلا من الإنفاق لتعزيز الإنتاج. ومع ذلك، لا يزال من المقرر أن يصل إنتاج النفط والغاز الأميركي إلى مستويات قياسية هذا العام مع نمو الطلب وقيام الصناعة بتعزيز كفاءتها لتعويض تأثير انخفاض الأسعار.

وتراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر، بمقدار منصتين إلى 494 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022.

بينما استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة دون تغيير عند 118 منصة.

ومحت العقود الآجلة للنفط الأميركي كل مكاسبها حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت حوالي 7 بالمئة في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 38 بالمئة حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها حوالي 20 بالمئة العام الماضي.

على الرغم من انخفاض أسعار النفط والغاز، إلا أن شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة التي تتبعتها شركة الخدمات المالية الأميركية TD Cowen قالت إنه من المقرر أن يرتفع إنفاق شركات الطاقة بنحو 20 بالمئة هذا العام، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة بزيادة قدرها 19 بالمئة. وكان الإنفاق قد قفز بحوالي 40 بالمئة في عام 2022 و 4 بالمئة في عام 2021.

ومع ذلك، فإن قسماً كبيراً من الإنفاق الإضافي يتجه نحو ارتفاع تكاليف العمالة والمعدات المرتبطة بالتضخم.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية في عام 2023، على الرغم من أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) خفضت توقعاتها قليلاً هذا الأسبوع.

وكان إنتاج النفط الخام في طريقه للارتفاع من 11.9 مليون برميل يوميا في 2022 إلى 12.9 مليون برميل يوميا في 2023 و13.2 مليون برميل يوميا في 2024. وذلك بالمقارنة مع مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميا في 2019.

ومن المنتظر أن يرتفع إنتاج الغاز من مستوى قياسي عند 99.6 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 إلى 103.7 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023 و105.1 مليار قدم مكعبة يوميا في 2024.