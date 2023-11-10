نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السوري يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له مساء اليوم الجمعة إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي ستبحث الأوضاع في في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو لوصول الأسد إلى الرياض، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ورئيس بعثة الشرف فواز بن طنف العتيبي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

ويجتمع غدا السبت في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ35 منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع بآلاف الأطنان من المتفجرات، حسب المكتب الحكومي بغزة. كما أعرب عدد من الدول والمؤسسات الدولية ذات الشأن عن مخاوفه من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر إلى ما يزيد عن 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال وقرابة 3027 امرأة و668 مسنا، فيما أصيب أكثر من 27 ألف آخرين"، فيما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.