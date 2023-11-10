العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر موقع لحماس على الشاطئ

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على آخر موقع لحماس على الشاطئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 10:22 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، السيطرة على موقع بدر التابع لكتيبة الشاطئ لحماس، مشيرا إلى أنه "تم تدميره هو الآخر".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "قوات لواء 401 مدرعات تمكنت من السيطرة على موقع بدر التابع لكتيبة الشاطئ لحماس وتصفية نحو 150 مسلحا في معاقل الحركة".

وأضاف أدرعي في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "في إطار عملية التوغل في الموقع، دمرت قوات اللواء 401 مقرات القيادة العسكرية ومواقع إطلاق القذائف الصاروخية. ويشكل هذا الموقع آخر موقع بقي على حدود الشاطئ وتم تدميره هو الآخر".

وكشف: "كما سيطرت القوات على موقع -السفينة-، الذي تم فيه العثور على موقع لصناعة الوسائل القتالية، ومواقع إطلاق القذائف الصاروخية وشبكة تحت أرضية".

وتابع: "كما وعمل اللواء في فندق -بلو بيتش- الذي يقع على الشريط الساحلي شمال القطاع. حيث تحصن داخل هذا الفندق حوالي 30 مخربا حمساويا ممن أطلقوا عددا من الصواريخ المضادة للدروع باتجاه قوات جيش الدفاع، وبعد استكمال عملية السيطرة تبين أن المخربين استخدموا غرف الفندق كملاذ آمن ومن أجل التخطيط للهجمات فوق الأرض وتحتها".