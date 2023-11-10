العالم اليوم - إسرائيل تُخفض حصيلة قتلى هجوم حماس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 10:22 مساءً - أعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة القتلى من جراء الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من 1400 إلى 1200.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن ذلك مرده "احتساب جثث مقاتلي حماس من ضمن الحصيلة الأولية للقتلى" على أراضيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليور هايات لـ"فرانس برس"، إن السلطات قامت بـ"تحديث" الحصيلة، نظرا لأن "الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف إليها سابقا تعود إلى عناصر شاركوا في هجوم حماس الإرهابي وليست لضحايا إسرائيليين".