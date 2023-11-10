العالم اليوم - مصادر: تعليق عمليات الإجلاء عبر معبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 نوفمبر 2023 10:22 مساءً - أكدت 3 مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني، تعليق عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر، الجمعة، لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طارئ.

وقال المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب "مشكلات في نقل المرضى والمصابين من داخل القطاع إلى معبر رفح".

وبدأت عمليات إجلاء محدودة من غزة إلى مصر في الأول من نوفمبر، وتوقفت مرتين على مدى الأسبوع الماضي بسبب القصف الذي قال موظفو إغاثة إنه طال قوافل طبية أو استهدفها.

وقالت المصادر المصرية إن عشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد صغير ممن تم إجلاؤهم لأسباب طبية، دخلوا مصر الجمعة، قبل تعليق عمليات العبور.

وشهدت أيام سابقة عبور المئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وأفراد عائلاتهم.

ونشرت سلطات الحدود في غزة في وقت مبكر من الجمعة، قائمة بأسماء أفراد سمح لهم مؤخرا بالعبور، من بينهم مجموعات من كندا ورومانيا وروسيا والبرازيل وبولندا.