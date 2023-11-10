نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 5 جنود إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات ومسيّرة من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري في منطقة المنارة وسقوط طائرة مسيّرة قادمة من لبنان في الشمال.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع عسكري في منطقة المنارة، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وأضاف: "كما أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة وجندي آخر بجروح متوسطة نتيجة سقوط طائرة معادية دخلت الأراضي الإسرائيلية من لبنان، وتم إجلاء الجنديين لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلتيهما".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف موقع ‌‏راميم الإسرائيلي وتجمعات للجنود الإسرائيليين في عدد من المواقع جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد "حزب الله" اللبناني اليوم مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية عقب إطلاق "حماس" لعملية "طوفان الأقصى"، لترتفع حصيلة خسائره (الحزب) جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى 68 عنصرا.

كما أصدر "حزب الله" بيانا بخصوص إطلاقه 3 مسيّرات استهدف فيها ثكنة إسرائيلية وتجمعا مستحدثا للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان،

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ35 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.