نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: استمرار القصف لشهر ثان سيؤدي لارتفاع معدل الفقر بفلسطين 34% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من ارتفاع معدل الفقر في دولة فلسطين بأكثر من الثلث، وذلك في حال استمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لشهر ثانٍ.

وأكد برنامجا الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، في بيان، أن استمرار القصف قد يتسبب في القضاء على ثمار 16 عامًا من التنمية البشرية داخل الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن ارتفاع معدّل الفقر لدولة فلسطين بنسبة 34% وسيخضع نصف مليون شخص إضافي تحت وطأته.

وأضاف البيان أن إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني سيهوي بمعدل 8.4%، ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق التقديرات الأولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وذكرت الأمم المتحدة أنه وفق دراسة تقييمية سريعة صدرت اليوم الجمعة تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، يقدّر المُعِدّون أنّ الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وأنّ إجمالي الناتج المحلي انخفض بمعدل 4.2%.

وتشير الدراسة أيضًا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.