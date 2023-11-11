العالم اليوم - السعودية تستضيف قمة عربية إسلامية غير عادية حول غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 02:30 صباحاً - قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان في وقت متأخر الجمعة إن المملكة ستسضيف قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض السبت.

وكان من المقرر أن تستضيف السعودية اليوم السبت قمتين غير عاديتين، هما قمة منظمة التعاون الإسلامي وقمة جامعة الدول العربية.

وورد في البيان أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تأتي "استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة".

وأضاف "يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة".

وذكر البيان أن هذا القرار اتخذ بعد تشاور المملكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.