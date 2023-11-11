نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبير المستشرقين الروس يزور القاهرة بدعوة خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور ألكسي فاسيلييف كبير المستشرقين الروس والمبعوث الشخصي السابق لرئيس روسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا للقاهرة في زيارة لإلقاء عدة محاضرات عن تاريخ العلاقات المصرية الروسية.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الروسي بالقاهرة، يلتقي كبير المستشرقين الروس مع أعضاء الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، ويلتقي أيضا بالدكتور إبراهيم كامل رئيس جمعية الصداقة المصرية الروسية لبحث إمكانية إصدار أحدث أعماله مع إحدي دور النشر المصرية.

والجدير بالذكر أن ألكسي فاسيلييف مؤرخ ومستشرق معروف، ويعد كبير المستشرقين الروس، وأحد الكتاب المهمين والمهتمين بقضايا الشرقين الأوسط والأدنى، وسبق أن عمل مراسلا لصحيفة البرافدا وطاف العديد من بلدان آسيا وإفريقيا

وعاش فاسيلييف فترة في مصر وله مئات المقالات ومجموعة من الكتب العلمية والصحفية من بينها الوهابية والدولة السعودية الأولى في الجزيرة العربية، ببلوجرافيا السعودية العربية، مشاعل الخليج، النفط والاحتكارات والشعوب، الخليج في قلب العاصفة، رحلة إلى الجزيرة العربية السعيدة، جسر عبر البسفور.

ومن أهم كتبه تاريخ العربية السعودية وكتاب مصر والمصريون الذي تناول فيه تطور المجتمع المصري منذ أقدم الأزمنة إلى الوقت الحاضر مع إلقاء الضوء على الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة في مصر.