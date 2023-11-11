العالم اليوم - مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع الإنساني في غزة

انتم الان تتابعون خبر مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع الإنساني في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 03:24 صباحاً - عقد مجلس الأمن الأمن الدولي، جلسة مفتوحة ركزت على الأوضاع الصحية بقطاع غزة، وذلك بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت بعثة الإمارات في الأمم المتحدة، أن الجلسة تأتي في سياق الوضع المزري في قطاع غزة، والتطورات المتصاعدة، بما يشمل الأزمة الصحية وسط استمرار الهجمات على المستشفيات.

ودعت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، إسرائيل لوضع حد لحصارها المفروض على قطاع غزة. وأدانت المندوبة الإماراتية الهجمات الإسرائيلية العشوائية ضد المدنيين في القطاع.

وطالب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن المستشفيات في غزة باتت الهدف الأول لإسرائيل.

من جانبه، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي إفادته في مجلس الأمن، أكد التزام إسرائيل بتنفيذ الهدنة الإنسانية لأربع ساعات يوميا.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، إن الوضع الطبي في غزة غير قابل للوصف، في إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المستشفيات.

وأضاف في إحاطة له أمام مجلس الأمن أن ثلث المرافق الصحية في غزة لم تعد تعمل.