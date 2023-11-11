العالم اليوم - هجوم جديد بطائرة مسيرة على قاعدة حرير الأميركية شمالي العراق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - استهدفت طائرة مسيرة القوات الأميركية في قاعدة حرير الجوية في أربيل شمالي العراق، وذلك بعد يومين من هجوم بمسيرتين مفخختين.

ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما "استهداف قاعدة حرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية بطائرة مسيرة مسلحة مما أصاب البنية التحتية بأضرار". ويوم الخميس، تعرضت القاعدة لهجوم بمسيرتين مفخختين. وذكرت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق في بيان أن طائرتين بدون طيار مفخختين هاجمتا قاعدة الحرير التابعة لمدينة أربيل عاصمة الإقليم ليل الأربعاء- الخميس. وأضاف البيان عبر "فيسبوك" أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات ولم يحدث أضرارا.

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