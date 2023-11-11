العالم اليوم - حماس تنشر فيديو استهداف جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل

انتم الان تتابعون خبر حماس تنشر فيديو استهداف جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 01:26 مساءً - نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، السبت، شريط فيديو يظهر لحظات استهداف جنود إسرائيليين كانوا يتحصنون داخل منزل في بيت حانون شمال قطاع غزة، في اليوم السادس والثلاثين للحرب.

ويبدأ الفيديو برصد جنود إسرائيليين يشيدون تحصينات داخل المنزل في بيت لاهيا، وذلك قبل أن يطلق عناصر حماس صاروخا تجاه هؤلاء الجنود.

ويظهر الفيديو بعد ذلك عناصر حماس، وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه الجنود في المكان.

ولم يذكر الفيديو تاريخ الهجوم.

وبيت لاهيا إحدى نقاط الاشتباكات الساخنة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

ويعتمد مقاتلو حماس تكتيك الاقتراب من القوات الإسرائيلية وأحيانا إلى مسافة صفر، ثم يطلقون الصواريخ المضادة للدروع والأفراد، بغية زيادة فعالية هذه الصواريخ.

وتظهر الأرقام الرسمية الإسرائيلية مقتل 38 جنديا منذ بداية الهجوم البري و354 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر.