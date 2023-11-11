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أحمد جودة - القاهرة - ‏«محلي الصنع وبعيد المدى».. صاروخ «عياش 250» الذي تستخدمه الفـ.ـصـائل الفلسطينية في الحرب المشتعلة "التفاصيل الكاملة"

صاروخ عياش، صواريخ عياش،صواريخ غزة، صواريخ المقاومة الفلسطينية، صواريخ القسام، صواريخ المقاومة، تواصل المقاومة الفلسطينية شن هجماتها على قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الدائرة بين الطرفين في الوقت الحالي بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى من قبل المقاومة.

وتستخدم المقاومة العديد من الأسلحة للدفاع عن نفسها لمواجهة القصف الشديد على مناطق القطاع وتجهير الأهالي، ومن أبرز هذه الأسلحة صاروخ عياش 250 محلي الصنع وبعيد المدى.

وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية كل ماتريد معرفة عن سلاح فلسطين الفعال عايش 250، والتي تستخدمة المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ما هو صاروخ عياش 250؟

‏«محلي الصنع وبعيد المدى».. صاروخ «عياش 250» الذي تستخدمه الفـ.ـصـائل الفلسطينية في الحرب المشتعلة "التفاصيل الكاملة"

ويعد صاروخ عياش 250 واحد من أهم الصواريخ بعيدة المدى التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية والتي تم تطويرها محليًا من قبل كتائب الشهيد عز الدين القسام، والتي أصبح بفضل هذه الصواريخ دخول جميع مناطق الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ضمن نطاق نيران المقاومة الفلسطينية.

ويعد من أهم مميزات هذا الصاروخ بأنه بعيد المدى ويستطيع الوصول إلى مناطق واسعة لايستطيع الوصول إليها من خلال الأسلحة الأخرى.

لماذا سمي صاروخ عياش بهذا الاسم؟

‏«محلي الصنع وبعيد المدى».. صاروخ «عياش 250» الذي تستخدمه الفـ.ـصـائل الفلسطينية في الحرب المشتعلة “التفاصيل الكاملة”

ويعتقد الكثير إلى أنه تم تسمية الصاروخ بهذا الاسم نسبة إلى المهندس يحيى عياش الذي تمكن من اكتشاف هذا الصاروخ، إلا أن الصاروخ يحمل هذا الأسم تكريما للجهود التي بذلها خلال حياته في مقاومة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه توفي قبل نهاية العقد الثالث من عمره، ولم يشارك يحيى عياش في تطوير الصواريخ لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام.

متي كان الاستخدام الأول لصواريخ عياش 250

وكان قد تم استخدام صواريخ عياش 250 لأول مرة خلال حرب سيف القدس التي نشبت عام 2021، بأمر من محمد الضيف يوم 13 مايو، حيث تم إطلاق أول صاروخ بعد مرر 3 أيام من بداية المعركة، وأطلق أول صاروخ لعياش 250 لضرب مطار رامون في الجزء الجنوبي، واستمرت معركة سيف القدس لمدة 11 يوما.

تجاوز القبة الحديدية

صاروخ عياش 250

ويمتاز صاروخ عياش 250 بقدرة على تجاوز نظام القبة الحديدية الإسرائيلية والسقوط داخل الأراضي المحتلة بسبب عدم قدرة نظام الصواريخ للتعامل معه لأنها مصممة للتعامل مع الصواريخ والقذائف المدفعية التي لا تتجاوز مداها 70 كيلومترًا ولا تتجاوز 5 كيلومترات، في حين يتجاوز مدى الصاروخ عياش 250 هذه المسافة.

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طوفان الأقصى

وكان قد تم استخدام عياش 250 في عملية طوفان الأقصى، وأطلقت المقاومة صاروخ عياش 250 يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث استخدمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الصواريخ في معركة طوفان الأقصى مع الساعات الأولى من بداية الهجوم على الكيان الصهيوني.