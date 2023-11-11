الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا من الضفةواصلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، حملة الاقتحامات الواسعة التي تُنفذها في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت اليوم 13 مواطنًا فلسطينيا؛ بينهم أسرى محررون، خلال دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال أعاد اعتقال الشيخ محمود السعودي، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته في حي المخفية إلى الغرب من مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال ثلاثة أسرى محررين، خلال اقتحام منازل عائلاتهم في بلدة بيت فجار، جنوبي مدينة بيت لحم.

كما اعتقلت شابين، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما في مخيم الجلزون للاجئين، شمالي مدينة رام الله.

وذكرت المصادر أن الاحتلال اقتحم بلدة إذنا غربي مدينة الخليل، جنوبي الضفة، واعتقل سبعة شبان عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم.

واقتحمت قوات العدو، فجر اليوم، حي المصايف في مدينة البيرة، وبلدات: نعلين، قبيا، بدرس، المدية، دير قديس، غربي مدينة رام الله، وعطارة شمالي المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بدو، شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وبلدة يطا جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة، وفتّشت منازل الفلسطينيين؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم، ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار على قوات العدو خلال اقتحامها حي المصايف بالبيرة، وخلال الانسحاب من حي المخفية غربي نابلس.

واندلعت، اشتباكات مسلحة "عنيفة" تخللها إلقاء عبوات محلية الصنع "أكواع" تجاه آليات العدو خلال اقتحام بلدة سيلة الظهر جنوبي غرب مدينة جنين.