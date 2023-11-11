العالم اليوم - السيسي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بلا شروط

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 03:28 مساءً - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط.

وأضاف في كلمة خلال قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض أن سياسات العقاب الجماعي لسكان غزة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس أو أي أسباب أخرى وأنه لابد من وقفها على الفور.

وطالب السيسي بإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت بحق سكان قطاع غزة.

وانطلقت، السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.