العالم اليوم - محمد بن سلمان: سلطات الاحتلال تتحمل مسؤولية الجرائم في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 03:28 مساءً - أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، السبت، رفض الحرب على غزة، وطالب بوقف إطلاق النار وبإدخال المساعدات إلى القطاع.

وشدد ولي العهد السعودي في كلمة خلال قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض على ضرورة إنهاء الحصار على غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وحمل ولي العهد السعودي سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين.

وانطلقت، السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.