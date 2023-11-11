العالم اليوم - أستراليا.. شلل في الموانئ بعد هجوم سيبراني "كبير"

انتم الان تتابعون خبر أستراليا.. شلل في الموانئ بعد هجوم سيبراني "كبير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 03:28 مساءً - أعلنت الحكومة الأسترالية السبت أن حادثًا على صلة بالأمن السيبراني وصفته بأنه "كبير" أصاب عدة موانئ في البلاد، وأنها بصدد العمل لتنسيق الرد.

وقالت وزيرة الداخلية كلار أونيل على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الحكومة تنسق للرد على "هجوم سيبراني كبير يمس عدة موانئ أسترالية"، من دون أن تحدد عددها.

وتتعاون السلطات مع شركة "دي بي وورلد أستراليا" التي تتولى تسيير تلك الموانئ "لتقدير حجم أثر" الهجوم، وفق ما أضافت الوزيرة.

تستغل هذه الشركة محطات للحاويات في موانئ ملبورن وسيدني وبريسبان وفريمانتل.

وأفاد المنسق الوطني للأمن السيبراني دارن غولدي على إكس (تويتر سابقا) أن هذه الهيئة تقدم النصح "والمساعدة التقنية" لشركة الموانئ.

وأضاف "إن الانقطاع يمكن أن يتواصل لعدة أيام، وسيكون له أثر على نقل البضائع والدخول والخروج من البلاد".

كما أعلن أن الحكومة سوف تعقد الأحد اجتماعا مع الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، وهي هيئة للتنسيق تستدعيها السلطات في الأزمات.

فيما فتحت الشرطة الفيدرالية الأسترالية تحقيقا في الحادث، وفق ما أشار كولدي. وعين هذا الأخير، وهو مسؤول سابق في سلاح الجو الأسترالي، منسقا للأمن السيبراني في تموز/يوليو بعد تعرض البلاد لعدة هجمات.

فقبل نحو عام سُرقت المعطيات الشخصية لأكثر من تسعة ملايين من مشتركي شركة الاتصالات أوبتوس في هجوم سيبراني، وهي واحدة من أهم شركات الاتصالات في البلاد.

الأسبوع الماضي أيضا تعرضت الشركة نفسها لعطل ضخم لم تفسر أسبابه بعد.