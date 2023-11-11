العالم اليوم - أردوغان: القدس خط أحمر ويجب محاسبة إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 نوفمبر 2023 03:28 مساءً - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال في كلمة خلال قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية في الرياض إن القدس "خط أحمر بالنسبة للمسلمين".

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء و"لا يمكننا قبول ذلك".

وأكد أنه يجب أن نبذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها الإنسانية وبدء التحقيق اللازم.

وانطلقت، السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.